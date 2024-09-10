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В одному з українських міст запрацюють мовні інспектори (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В одному з українських міст запрацюють мовні інспектори (відео)
У Франківську запрацює громадська ініціатива задля захисту української мови
фото з відкритих джерел

Міський голова Руслан Марцінків розповів про зустріч із Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем

В Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори. Так місто збирається протидіяти поширенню російської мови. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.

Міський голова розповів про зустріч із Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Посадовці обговорили популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову.

«У Франківську введемо громадську ініціативу – мовні інспектори», – зазначив Марцінків, не уточнюючи, як саме це буде працювати.

Крім того, мер закликав записуватися на мовні курси в межах Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що в рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручнику з української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виявили карту України без Кримського півострова.

До слова, мовна активістка, дитяча письменниця Лариса Ніцой у коментарі «Главкому» назвала три ключові причини, через які погіршилась статистика використання школярами державної мови. Насамперед це відсутність панування ідеї серед влади, що українська мова є важливою, а також допущені помилки у законодавстві.

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Теги: Івано-Франківськ українська мова мова

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