Радіодиктант національної єдності 2024: де і коли дивитися трансляцію

Флешмоб розпочнеться сьогодні об 11:00

Сьогодні, 25 жовтня, об 11:00 (за київським часом) стартує найбільший українськомовний флешмоб – Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він відбудеться вже 25-й раз поспіль. Узяти участь у флешмобі можна кількома способами.

Як написати диктант

Як повідомляє «Суспільне», долучитися до написання радіодиктанту можна так:

Трансляція розпочнеться сьогодні об 11:00.

Що робити після написання диктанту

28 жовтня об 11:00 на сайті «Українського радіо» та сайті «Суспільне Культура» буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, за яким можна самостійно перевірити свої результати.

А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, можна:

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня;

сфотографувати або відсканувати написаний текст (у форматі jpg, png, jpeg, tiff, pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected] .

Крім того, можна зробити фото чи відео того, як ви пишете Радіодиктант національної єдності або готуєтеся до нього, та опублікувати в соціальних мережах із гештегом #пишеморазом, #радіодиктант2024.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту стане письменниця Оксана Забужко. Читатиме радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба. До слова, новина про те, що авторкою тексту стане Оксана Забужко, неабияк сколихнула суспільство. Річ у тому, що стиль письменниці нерідко виражений довгими реченнями, які сягають сторінок.

До відома, ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Так, до Радіодиктанту національної єдності 2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро людей.

У 2023 році радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.