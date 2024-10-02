Головна Країна Культура
search button user button menu button

Радіодиктант національної єдності 2024: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радіодиктант національної єдності 2024: названо дату
До Радіодиктанту національної єдності торік долучилися понад пів мільйона людей
фото: Суспільне

Організатори обіцяють згодом повідомити автора тексту для радіодиктанту та його читця

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Він присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Про це повідомляє «Суспільне».

Організатори обіцяють згодом повідомити, хто стане автором тексту для радіодиктанту та хто читатиме його у прямому ефірі.

Минулого року авторкою тексту радіодиктанту була письменниця й перекладачка, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Так, до Радіодиктанту національної єдності 2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро людей.

Нагадаємо, радіодиктант у 2023 році мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

Раніше відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори тогорічного диктанту.

Читайте також:

Теги: радіодиктант українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатка пояснила, що зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг
У школах на перервах заборонять російську мову? Депутатка ініціює законопроєкт
Вчора, 15:08
Кожен свідомий українець розуміє необхідність спілкуватися рідною мовою
Чи треба в Україні запровадити «мовні патрулі»?
22 вересня, 10:37
У петиції закликають звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя
На сайті уряду з’явилася петиція про створення мовної поліції
15 вересня, 15:01
Голова міського товариства «Просвіта» Марія Гуцол повідомила, що до мовної інспекції доєднаються щонайменше шестеро членів організації віком від 35 до 68 років
Стало відомо, хто виявив бажання бути мовним інспектором в Івано-Франківську
12 вересня, 01:20
У Франківську запрацює громадська ініціатива задля захисту української мови
В одному з українських міст запрацюють мовні інспектори (відео)
10 вересня, 12:10
Піпа: «Освітній процес – це не тільки уроки, а й перерви, перебування на шкільному подвір’ї. І вчителі мають послуговуватися державною мовою»
Чому українські школярі досі говорять російською? Нардепка пропонує вихід
3 вересня, 07:00
Олександр Жук: «Використання української мови вчителями має бути повсякденним»
Чому українські школярі досі говорять російською? Учитель року звернувся до колег
2 вересня, 22:00
Директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Богдан Ажнюк (праворуч) та директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко (ліворуч)
Чинний правопис – нелегітимний. Заява директора Інституту української мови Павла Гриценка
2 вересня, 17:10
Ніцой: «У нас немає можливості дітям з російською перейти на українську мову»
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
2 вересня, 17:00

Культура

Радіодиктант національної єдності 2024: названо дату
Радіодиктант національної єдності 2024: названо дату
Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
Цюрихський кінофестиваль скасував покази фільму «Росіяни на війні»
Стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні-2024
Стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні-2024
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
Україна та Чехія будуть спільно оцифровувати пам'ятки культури
Україна та Чехія будуть спільно оцифровувати пам'ятки культури
Цькування військових? Нова вистава за Шекспіром у столичному театрі спровокувала скандал
Цькування військових? Нова вистава за Шекспіром у столичному театрі спровокувала скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
12K
Росія окупувала Вугледар – DeepState
12K
Кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі
11K
Прогноз магнітних бур на 1-3 жовтня: якою буде сонячна активність
9871
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua