Радіодиктант національної єдності 2024: названо дату

Організатори обіцяють згодом повідомити автора тексту для радіодиктанту та його читця

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Він присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Про це повідомляє «Суспільне».

Організатори обіцяють згодом повідомити, хто стане автором тексту для радіодиктанту та хто читатиме його у прямому ефірі.

Минулого року авторкою тексту радіодиктанту була письменниця й перекладачка, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Так, до Радіодиктанту національної єдності 2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро людей.

Нагадаємо, радіодиктант у 2023 році мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

Раніше відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори тогорічного диктанту.