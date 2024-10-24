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Російська мова зникає з українського ринку праці – дослідження

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Російська мова зникає з українського ринку праці – дослідження
Українці частіше відгукуються на вакансії українською мовою
фото: drimify.com

Шукачі роботи охочіше відгукуються на вакансії, написані українською, а а пропозиції російською мовою в деяких областях майже відсутні

Український ринок праці майже повністю перейшов на українську мову. Такі висновки дослідження, опублікованого рекрутинговим порталом Work.ua.

Як стверджують автори дослідження, російської мови на українському ринку праці майже не залишилося. Якщо в жовтні 2022 року українською було складено 84% вакансій, то у жовтні 2023 – вже 95%. У вересні 2024 року Work.ua зафіксував вже 97% україномовних пропозицій роботи, тоді як російською було написано усього 1,5% вакансій, що є історичним мінімумом, стверджують автори дослідження.

Російська мова зникає з українського ринку праці – дослідження фото 1

Але водночас не було жодної області, де б роботодавці не розмістили хоч одну вакансію російською. Найбільше їх на Одещині – 5,6%, тоді як минулого року було 11%. До речі, найменше української у дистанційних вакансіях – лише 85,8%. Однак це тому, що тут найбільше пропозицій роботи, складених англійською.

Російська мова зникає з українського ринку праці – дослідження фото 2

Мова вакансії також залежить від сфери діяльності компанії. Найбільш українізовані – роботодавці зі сфери «Сили оборони» (99,6%), «Державні організації» (99,3% вакансій українською), «Дизайн» (98,2%). В останніх двох у вересні не було жодної вакансії мовою агресора. А от найменш українізовані – неприбуткові, благодійні та громадські організації та сфера IT. Але це лише тому, що вони є лідерами за кількістю пропозицій роботи, складених англійською.

Втім, найчастіше українці відгукуються на вакансії англійською мовою. Автори дослідження пояснюють це тим, що англомовні вакансії найчастіше обіцяють шукачам  вищу зарплату та можливість працювати віддалено. Якщо порівнювати вакансії, складені російською та українською, то роботодавці, що послуговуються державною, отримують на 17% більше відгуків від шукачів.

Українізуються і шукачі роботи в Україні. Як показує статистика: у 2022 році 71% резюме створювалися українською, у 2023 – 88%, тоді як у вересні 2024 – уже 90,5%. Молодь і жінки частіше складають резюме українською, а от найменш українізовані резюме у користувачів віком 55+ – лише 64,5% кандидатів цієї вікової групи складають CV українською, натомість вони частіше інших використовують російську мову в резюме — 34%. Цікаво, що у цій віковій групі цифри не змінилися на краще проти жовтня 2022 року, зауважують аналітики.

Нагадаємо, раніше дослідники Центру Разумкова констатували, що чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40% порівняно з 2021 роком.

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Теги: статистика українці молодь робота українська мова

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