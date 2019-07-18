Музиканту Кузьмі Скрябіну, який загинув 4,5 роки тому, податкова виписала штраф



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Музикант Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП у Дніпропетровській області

Сума штрафу, що виписали Кузьмі, становить 1613,35 грн

Державна фіскальна служба України надіслала повідомлення про борг з виплат єдиного соціального внеску музикантові Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну), який загинув 4,5 роки тому в лютому 2015 року. Про це написав у Facebook волонтер Олексій Мочанов.

«3 липня 2019 року надіслали Кузьмі штраф. Через 4,5 року після його загибелі. Я готовий його оплатити, щоб Держава Україна не постраждала. І щоб на Андрюсі не висів висяк, може, він і, справді, колись щось недокинув на рахунок податкової, хіба мало», - написав Мочанов.

Сума штрафу становить 1613,35 грн. У квитанції штрафу зазначено, що призначення платежу - погашення заборгованості з єдиного соціального внеску.





Нагадаємо, музикант Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП у Дніпропетровській області. Позашляховик лідера гурту Скрябін зіткнувся з молоковозом і виїхав на зустрічну смугу на повороті траси в Криворізькому районі.