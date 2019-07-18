Зеленський розповів про «нові правила» для олігархів



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Володимир Зеленський

Зеленський на зустрічі з олігархом Рінатом Ахметовим поставив перед ним умови для ведення бізнесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожного олігарха чекає «велике фінансове навантаження».

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю, яке опубліковане на Youtube-каналі «Зе! Президент».

Зеленський розповів, що на зустрічі з олігархом Рінатом Ахметовим поставив перед ним умови для ведення бізнесу та інвестування.

«Зустрілися з Ахметовим, поставили умови, що ми скасуємо Роттердам + - і ми його скасували ... Він купив 200 швидких для дитячих поліклінік і лікарень. І будемо презентувати йому інвестиційний документ, щоб він вкладав (хоча він про це ще не знає) великі гроші в медицину та інфраструктуру Донбасу», - сказав Зеленський.

За його словами, це «нормальний формат роботи з олігархами».

Президент упевнений, що всі олігархи, у яких немає криміналу, повинні інвестувати багато грошей, які вони різними шляхами заробили».

«Якщо є кримінал, то будемо саджати. У яких немає криміналу, повинні вкладати гроші», - додав Зеленський.

«Будуть нові правила, вони повинні платити податки. І вони знають, що ми їм не дамо бути монополістами. Від чогось доведеться відмовлятися їм. Вони все вже про це знають», - підкреслив Президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.