  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський розповів про «нові правила» для олігархів

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленський розповів про «нові правила» для олігархів
    Володимир Зеленський

    Зеленський на зустрічі з олігархом Рінатом Ахметовим поставив перед ним умови для ведення бізнесу

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожного олігарха чекає «велике фінансове навантаження».

    Про це Зеленський заявив в інтерв'ю, яке опубліковане на Youtube-каналі «Зе! Президент».

    Зеленський розповів, що на зустрічі з олігархом Рінатом Ахметовим поставив перед ним умови для ведення бізнесу та інвестування.

    «Зустрілися з Ахметовим, поставили умови, що ми скасуємо Роттердам + - і ми його скасували ... Він купив 200 швидких для дитячих поліклінік і лікарень. І будемо презентувати йому інвестиційний документ, щоб він вкладав (хоча він про це ще не знає) великі гроші в медицину та інфраструктуру Донбасу», - сказав Зеленський.

    Читайте також

    За його словами, це «нормальний формат роботи з олігархами».

    Президент упевнений, що всі олігархи, у яких немає криміналу, повинні інвестувати багато грошей, які вони різними шляхами заробили».

    «Якщо є кримінал, то будемо саджати. У яких немає криміналу, повинні вкладати гроші», - додав Зеленський.

    «Будуть нові правила, вони повинні платити податки. І вони знають, що ми їм не дамо бути монополістами. Від чогось доведеться відмовлятися їм. Вони все вже про це знають», - підкреслив Президент.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому за кермом автомобіля розповів, чому немає «посадок» в гучних справах.

    Читайте також
    кримінал податки гроші олігархи політика Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ