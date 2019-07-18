На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)



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У таксі відірвало колесо і автомобіль кинуло у відбійник Фото: Інформатор

Травми отримав водій Volkswagen служби таксі «571»

В ніч на 18 липня на Набережному шосе в Подільському районі Києва сталася ДТП: під пішохідним мостом зіткнулися автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі «571».

В аварії невеликі травми отримав таксист. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 00:30. Обидва автомобілі рухалися в бік Подолу. За попередньою інформацією, один з них почав різко перелаштовуватися, через що і сталося зіткнення.

Mercedes врізався правим переднім колесом в ліве заднє Volkswagen і, отримавши серйозні механічні пошкодження, зупинився в першій смузі. У таксі ж відірвало колесо і автомобіль кинуло у відбійник.

На місце приїхала карета швидкої допомоги. Лікарі оглянули таксиста, який знаходився в шоковому стані і трохи кульгав.

Водій і пасажири Mercedes розповісти про обставини ДТП відмовилися. Причини і винуватця з'ясовує патрульна поліція.