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    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)

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    <p>У таксі відірвало колесо і автомобіль кинуло у відбійник</p> - На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)

    У таксі відірвало колесо і автомобіль кинуло у відбійник

    Фото: Інформатор

    Травми отримав водій Volkswagen служби таксі «571»

    В ніч на 18 липня на Набережному шосе в Подільському районі Києва сталася ДТП: під пішохідним мостом зіткнулися автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі «571».

    В аварії невеликі травми отримав таксист. Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася близько 00:30. Обидва автомобілі рухалися в бік Подолу. За попередньою інформацією, один з них почав різко перелаштовуватися, через що і сталося зіткнення.

    Mercedes врізався правим переднім колесом в ліве заднє Volkswagen і, отримавши серйозні механічні пошкодження, зупинився в першій смузі. У таксі ж відірвало колесо і автомобіль кинуло у відбійник.

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    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)
    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)
    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)
    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)
    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)
    На Набережному шосе Mercedes відкинув Volkswagen у відбійник (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце приїхала карета швидкої допомоги. Лікарі оглянули таксиста, який знаходився в шоковому стані і трохи кульгав.

    Водій і пасажири Mercedes розповісти про обставини ДТП відмовилися. Причини і винуватця з'ясовує патрульна поліція.

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