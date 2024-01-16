Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Люди з інвалідністю отримають водійське посвідчення ще в одному місті: МВС відкрило курси

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Люди з інвалідністю отримають водійське посвідчення ще в одному місті: МВС відкрило курси
Завдяки пілотному проєкту МВС особи з інвалідністю можуть отримати водійські права категорії С1
Фото: скріншот відео МВС

Навчання відбувається на спеціально обладнаному автомобілі 

Міністерство внутрішніх справ запустило пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1. Про це йдеться в повідомленні МВС.

Пілотне навчання запущено у місті Дніпро, наразі до нього можуть доєднатися всі охочі. «У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування», – йдеться у повідомленні.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о. Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

  • копію паспорта громадянина України;
  • копію облікової картки платника податків;
  • медичну довідку форма №083/о;
  • фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична – 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

Нагадаємо, п’ять перших таких автошкіл відкрилися у липні минулого року на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. «Автошколи для осіб з інвалідністю» – флагманський проект Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини президента Олени Зеленської «Без бар’єрів». 

До слова, в Україні видаватимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет міністрів України, яка набула чинності 26 грудня.

Читайте також: Кабмін підвищив вартість послуг для водіїв: деякі подорожчали в десятки разів
Теги: водій МВС навчання Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський флот все ще хоче показати зуби
Ситуація в Чорному морі. Бездіяльність США і НАТО викликає питання
3 сiчня, 17:35
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
17 грудня, 2023, 06:25
У Дніпрі ракета влучила в торговий центр
У Дніпрі ракета влучила в торговий центр
29 грудня, 2023, 08:21
Норвезькі військово-повітряні сили замінили F-16 на сучасніші винищувачі
Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчань українських пілотів
3 сiчня, 13:37
У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі прогриміли вибухи
8 сiчня, 06:50
Біженці з України можуть влаштуватись водіями автобусів у Норвегії
Норвегія хоче відкрити для українців вакансію, на яку раніше було важко влаштуватися
26 грудня, 2023, 08:18
У школах Чехії діятимуть нові правила
Навчання у школах Чехії: які зміни чекають на українських дітей
28 грудня, 2023, 07:53
Хусити встигли сховати своє озброєння
Хусити сховали зброю перед ударом по Ємену – Wall Street Journal
12 сiчня, 08:38
Під час огляду прикордонники виявили ухилянта
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації
14 сiчня, 16:32

Суспільство

Рибалив навіть під вибухами. Згадаймо 10-річного Андрія Сєднєва
Рибалив навіть під вибухами. Згадаймо 10-річного Андрія Сєднєва
Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ – Міноборони
Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ – Міноборони
Люди з інвалідністю отримають водійське посвідчення ще в одному місті: МВС відкрило курси
Люди з інвалідністю отримають водійське посвідчення ще в одному місті: МВС відкрило курси
В Україні у 2023 році значно знизився імпорт авто: несподівані цифри
В Україні у 2023 році значно знизився імпорт авто: несподівані цифри
Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці»
Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці»
Тимошенко відцурався від зв'язку з фірмою, яка заробить чергові 100 млн на телемарафоні
Тимошенко відцурався від зв'язку з фірмою, яка заробить чергові 100 млн на телемарафоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
92K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
26K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
24K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
14K
Віталій Кім пояснив, що потрібно робити з ухилянтами (відео)
9292
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua