Люди з інвалідністю отримають водійське посвідчення ще в одному місті: МВС відкрило курси

Навчання відбувається на спеціально обладнаному автомобілі

Міністерство внутрішніх справ запустило пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1. Про це йдеться в повідомленні МВС.

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Пілотне навчання запущено у місті Дніпро, наразі до нього можуть доєднатися всі охочі. «У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування», – йдеться у повідомленні.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о. Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

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копію паспорта громадянина України;

копію облікової картки платника податків;

медичну довідку форма №083/о;

фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична – 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

Нагадаємо, п’ять перших таких автошкіл відкрилися у липні минулого року на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. «Автошколи для осіб з інвалідністю» – флагманський проект Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини президента Олени Зеленської «Без бар’єрів».

До слова, в Україні видаватимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет міністрів України, яка набула чинності 26 грудня.