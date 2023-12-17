Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру

В аварії на трасі Київ-Чоп загинули працівники Державної спеціальної служби транспорту

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру. Суд Ватикану вперше в історії засудив кардинала до увʼязнення. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи в Кропивницькому

Увечері 16 грудня в Кропивницькому було оголошено повітряну тривогу, під час якої в місті було чутно вибухи.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух керованої авіаційної ракети в напрямку Кривого Рогу, яка згодом змінила напрямок на Кропивницький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього в місті пролунали вибухи.

Аварія на Львівщині

На трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району на Львівщині зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. Унаслідок загинули четверо людей, які їхали в легковику, зокрема, військовослужбовці. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що четверо постраждалих в цій ДТП, віком близько 40 років, отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків. Водій фури отримав гостру реакцію на стрес, йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Загиблими виявилися полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомила, що у ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США повідомили, що станеться, якщо КНДР застосує ядерну зброю

Сполучені Штати попередили Північну Корею, що застосування нею ядерної зброї проти США або їхніх союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

Під час зустрічі з колегами із Сеула Сполучені Штати підтвердили свою непохитну відданість надавати Республіці Корея розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерних.

«Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма, а американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР буде зустрінута швидкою, нищівною і рішучою відповіддю», – заявили США.

Суд Ватикану вперше в історії засудив кардинала до увʼязнення

Суд засудив італійського кардинала Анджело Беччу, колишнього радника Папи Франциска, за фінансові злочини. Він став першим кардиналом, якого судили за такими звинуваченнями.

Справа стосується угоди щодо нерухомості у Лондоні. У 2014 році Ватикан витратив понад 200 млн євро, придбавши 45% акцій у будівлі у Лондоні, яку планували перетворити на апартаменти. У 2018 році Державний секретаріат Ватикану вирішив повністю викупити нерухомість, вклавши в покупку ще 150 млн євро. Угоду нібито підписав Беччу, який на той час був заступником Ватикану із загальних справ – фактично керівником апарату Папи Римського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Покупку оплатили грошима, зокрема, призначеними для благодійних цілей. Крім того, справжня вартість нерухомості сягає 210 млн євро, тож Ватикан зазнав 140 млн євро збитків.

75-річний Анджело Беччу заперечував звинувачення. Зрештою, його визнали винним у розтраті та засудили до п'яти з половиною років ув'язнення.

Понад 60 мігрантів потонули в Середземному морі

Міжнародна організація з міграції повідомила, що понад 60 мігрантів, ймовірно, потонули через аварію на кораблі біля берегів Лівії. Ті, хто вижив розповідають, що судно покинуло лівійське місто Зувара з приблизно 86 людьми на борту. Човен затопили високі хвилі, а 61 мігрант, включаючи дітей, зникли безвісти та вважаються мертвими.

Зазачається, що більшість жертв останнього інциденту були з Нігерії, Гамбії та інших африканських країн. 25 постраждалим надається медична допомога.

Лівія є одним з основних пунктів відправлення для мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море та потрапити в Європу.