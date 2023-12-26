Норвегія хоче відкрити для українців вакансію, на яку раніше було важко влаштуватися

Українцям у Норвегії дозволять працювати водіями автобусів

Українським біженцям у Норвегії хочуть дозволити працювати водіями автобусів. Раніше для цього треба було прожити у країні мінімум чотири роки. Так влада сподівається закрити сотні вакансій у транспортній галузі, пише видання e24.no.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З початку війни до Норвегії приїхали близько 70 тис. українців. За приблизними підрахунками, кілька сотень із них були водіями автобусів у своїй країні. Проте чинні правила не дозволяють їм отримати роботу в Норвегії, хоча автобусні компанії потребують сотні водіїв.

Влада Норвегії готується представити до кінця року законопроєкт, який дозволить працевлаштовувати українських біженців водіями автобусів та вантажівок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чотирирічний ценз проживання є несправедливим, коли поляки та словаки можуть приїхати сюди й отримати роботу майже за день», – зазначила українка Наталія Мон, яка шість років працювала водійкою автобуса у Бергені. Мінтранс Норвегії уже виніс пропозицію визнати навчання водіїв українських автобусів та знизити вимоги. Міністерство праці та інклюзії також подало пропозицію тимчасового звільнення від вимоги про проживання для водіїв автобусів, якщо вони можуть надати довідку зі поліції своєї країни.

Директор однієї з транспортних компаній наголошує, що навесні вже мають залучити перших українських біженців до роботи. Тільки в Бергені записалося 40 водіїв. На його думку, протягом наступного року буде залучено близько 200 українських водіїв до роботи в Норвегії.

Він вважає, що тимчасова зміна закону буде виграшною для всіх сторін: українці отримають гідну роботу, влада – податкові надходження, а галузь закриє вакантні робочі місця.

До слова, Міністерство юстиції Норвегії видало інструкцію Директорату імміграції (UDI), що змінює умови для українців, які шукають притулку у Норвегії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втрата спеціального статусу загрожує українцям із подвійним громадянством. Особливо якщо біженець має паспорт країни, яка визнана UDI безпечною. Адже виникає логічне питання, чому людина шукає притулку саме у Норвегії, а не у тій державі, де має ще одне громадянство.

Також уряд Норвегії запровадив суворі обмеження, які не дозволять українським біженцям вільно їздити додому. Ті, хто вирушив до України, ризикують втратити тимчасовий захист. В оновлених правилах йдеться про те, що поїздка в Україну можлива лише за виняткових обставин.

Раніше українські біженці під тимчасовим захистом могли їздити додому. Їм зробили виняток серед інших іноземців, які отримали притулок. Але це правило було скасовано. Тепер іноземці, які отримали захист у Норвегії, можуть втратити посвідку на проживання, якщо повернуться до країни, з якої тікали. Водночас у Норвегії зазначають, що виїзди, здійснені до впровадження цієї директиви, не призведуть до анулювання статусу. Також у біженців залишиться можливість без наслідків поїхати до України в особливих випадках.