Навчання у школах Чехії: які зміни чекають на українських дітей

Чехія з 2024 року запроваджує нову процедуру подачі документів до середньої школи

У загальноосвітніх чеських школах навчаються понад 37 тис. дітей-біженців. Для тих, хто переходитиме в середні класи, запроваджують нову процедуру подачі документів. Як та коли треба буде подавати заявку розповіло proukrainu.blesk.cz.

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Із 1 січня 2024 року у Чехії набуває чинності новий закон про вступ до середніх шкіл. Заявку на навчання можна буде подати онлайн. Але залишається можливість зробити це й фізично.

Для того, щоб подати заявку на вступ онлайн, у батьків дитини має бути електронна ідентифікація. ЇЇ варто зробити заздалегідь. Ті українці, які раніше подавали заявки на гуманітарну допомогу онлайн, вже мають цей інструмент. Він підходить і для онлайн-заявки до школи.

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Найпоширеніший вид електронної ідентифікації – «мобільний ключ» (Mobilní klíč eGovernmentu). Простішим варіантом електронної ідентифікації є банківська ID, яку можна швидко зробити.

Зазначається, що серед плюсів онлайн заявки є економія часу та грошей. Також у формулярі можна бути вибрати середній навчальний заклад зі списку. Онлайн-заявку можна заповнювати поступово і додавати деталі згодом. Запрошення на іспити також прийде в електронному вигляді.

Подача заяв до середніх шкіл у Чехії проходить у два тури. До 30 листопада 2023 року приймали заяви на освітні напрямки з тестом на здібності. Максимально можна було подати дві заяви. Якщо їх подали у паперовому вигляді, в електронній заявці їх треба буде вказати пріоритетними. Упродовж 1 лютого – 20 лютого 2024 року можна подати максимум три заяви на решту напрямків. У другому турі заповнюють заявки тільки ті діти, які не були прийняті до жодної зі шкіл у першому турі.

До слова, для продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року з'явилася нова умова. Українцям треба буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника.

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Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад договір оренди з власником).

Якщо є договір оренди чи суборенди, підписаний обома сторонами, тоді біженцям не треба завіряти підпис власника. Але треба буде надати офіційно завірену копію.

При проживанні у державному гуманітарному житлі надавати підтвердження про це не потрібно. Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців. Завірення документу найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.