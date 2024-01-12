Хусити сховали зброю перед ударом по Ємену – Wall Street Journal

Хусити у Ємені змогли перемістити свою зброю перед ударами США та Великої Британії

Хусити в Ємені в очікуванні удару США та їхніх союзників перевезли і заховали частину своєї зброї та військового обладнання, пише газета Wall Street Journal з посиланням на джерела у Пентагоні та в оточенні хуситів.

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У ніч на п'ятницю США та Велика Британія завдали 23 авіаударів по об'єктах у чотирьох провінціях у різних частинах Ємену, у тому числі в столиці Сані, Ходейді, Таїзі та Сааді.

«Хусити перевезли частину зброї та обладнання та зміцнили місця зберігання інших, вони також складували ракети в бункерах у місті Сана», – наводить слова джерел газета. Видання з посиланням на дані судноплавної консалтингової компанії TankerTrackers також повідомляє, що іранське «шпигунське судно», яке, як передбачалося, стане об'єктом для ударів союзників через причетність до атак хуситів, у четвер вранці залишило Червоне море і пішло в Бандар-Аббас, портове місто на південному узбережжі Ірану.

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Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі. Він наголосив, що завдані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та партнери не потерплять нападів та не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

До слова, кілька десятків антивоєнних активістів зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку та біля Білого дому, щоб протестувати проти ударів США та Великої Британії по військових цілях хуситів у Ємені. Про це пише Reuters.Протести були організовані коаліційною групою Answer, яка вважає удари в Ємені «серйозною ескалацією», що може призвести до масштабної регіональної війни. Протестувальники біля Білого дому несли плакати із гаслами «руки геть від Близького Сходу», «руки геть від Ємену» та «руки геть від Гази».