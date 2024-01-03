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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Ситуація в Чорному морі. Бездіяльність США і НАТО викликає питання

glavcom.ua
Російський флот все ще хоче показати зуби
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть відновити свою перевагу на морі

Росіяни мають намір активізувати діяльність на морі з метою ураження суден що прямують в\з українських портів. У гібридний спосіб вони намагаються блокувати наявний коридор, який функціонує завдяки ЗСУ. Оскільки наявним корабельним складом росіяни діяти бояться із-за страху ураження українськими ПКР «Нептун» чи морськими ударними дронами, то перевага надаватиметься діям з повітря.

Для того, щоб надати своїм діям правових підстав, під приводом проведення заходів з бойової підготовки флотських сил та авіації, надіслано попередження про закриття зони морського простору широкою смугою від Керченської протоки огинаючи узбережжя окупованого Криму приблизно до мису Тарханкут і від нього до гирла Дунаю.

Означений район «закрили» в новорічну ніч на період з 21:00 31 грудня 2023 р. по 21:00 31 березня 2024 р., тобто на 3 місяці. Замисел росіян, ймовірно, в наступному – провести «навчання» з відпрацювання повітряної постановки морських мін (Су-24М) і зрозуміло, що раніше чи пізніше якесь судно нарветься на таку міну. Це вплине негативним чином на функціонування коридору – злетять вгору ставки фрахту, страховки тощо. А можуть на тлі НАТОвських страхів ескалації і ракетним ударом демонстративно поцілити в якесь судно і потім знущально заявляти, що ми ж попереджали, що район закритий – учбові стрільби та пуски.

Практика закриття росіянами морських просторів під приводом навчань не нова. Вони її відпрацювали на навчаннях Sea Breeze та Agile Spirit в Чорному морі ще в 2019 та 2020 р.р. і переконались, що ніякої реакції з боку НАТО немає, то чому би не продовжувати використовувати міжнародне морське право у своїх інтересах. Апофеозом було перекриття майже 1/4 акваторії Чорного моря у липні 2019 року (див. схему Андрія Клименка нижче). І реакції від НАТО тоді було – нуль. Як і в подальшому.

Ну а події на кшталт 14 березня 2023 року, коли російський винищувач Су-27 знищив американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем без застосування штатного озброєння і жалюгідна реакція на це антиескалаторів з берегів Потомаку, а особливо, останній інцидент 29 грудня 2023-го з зальотом російської крилатої ракети вглиб території НАТО (Польщі), кожний дюйм якої нібито захищений і нікчемна реакція Альянсу на це, тільки додають Кремлю нахабства діяти на повну.

Діяльність росіян не викликає здивувань чи питань, бездіяльність США і НАТО викликає питання. І вже не тільки в українців, але й у країнах які є членами Альясу. Ще в 2020 році українськими експертами в рамках Морської експертної плаформи пропонувалось створити зону обмеженого доступу A2/AD (anti-access and area denial) в північно-західному секторі моря для захисту морського та повітряного простору чорноморського узбережжя Болгарії, Румунії та України, що гарантувало би безперебійність функціонування єдиного, непідконтрольного Росії шляху для торговельного судноплавства. Але ніц…

Ніщо не заважає діяти дзеркально НАТО – перекрити морський район в Балтійському морі на виході з Фінської затоки для проведення навчань чи зону у Східному Середземномор’ї, щоб блокувати доступ до бази Тартус в Сирії, чи закрити простір між Шпіцбергеном і мисом Нордкап (Норвегія). Можливості є, немає залізної волі або вона стала пластиліновою.

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Джерело
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Теги: навчання повітря безпілотник росія Чорне море

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Михайло Гончар

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