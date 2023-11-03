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Розширення мобілізації. Веніславський повідомив, чи готуються зміни до законодавства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розширення мобілізації. Веніславський повідомив, чи готуються зміни до законодавства
Кардинальні зміни щодо мобілізації не плануються
фото ілюстративне

Законодавство України дозволяє збільшити кількість мобілізованих

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи очікувати розширення списку категорій громадян, які підлягають мобілізації. Про це він сказав на брифінгу у Media Center Ukraine-Ukrinform.

«Із точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає», – сказав він.

Веніславський зазначив, що якщо керівники сектору безпеки та оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства.

Нардеп додав, що Рада вже вносила відповідні зміни. Зараз, з його слів, кардинальні зміни не плануються, але над удосконаленням мобілізації робота триває.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені

Теги: ЗСУ війна мобілізація Федір Веніславський

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