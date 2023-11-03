Розширення мобілізації. Веніславський повідомив, чи готуються зміни до законодавства

Законодавство України дозволяє збільшити кількість мобілізованих

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи очікувати розширення списку категорій громадян, які підлягають мобілізації. Про це він сказав на брифінгу у Media Center Ukraine-Ukrinform.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Із точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає», – сказав він.

Веніславський зазначив, що якщо керівники сектору безпеки та оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нардеп додав, що Рада вже вносила відповідні зміни. Зараз, з його слів, кардинальні зміни не плануються, але над удосконаленням мобілізації робота триває.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені