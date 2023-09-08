Без 10 зубів, але придатний до служби. Працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму

Суд призначив позбавлення волі за ухилення від мобілізації, щоб усунути хибне сприйняття в інших чоловіків про уникнення кримінальної відповідальності

У суді обвинувачений вини не визнав, сказав, що не має за кого йти воювати

Працівника Хотинської міської ради Чернівецької області визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки позбавлення волі, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Хотинського райсуду від 5 вересня.

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За матеріалами справи, 11 квітня до обвинуваченого, який ішов на роботу, підійшли військові та попросили проїхати до військкомату. Там чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), після чого йому вручили повістку для відправки у військо. Однак обвинувачений проігнорував виклик і більше не з’являвся до військкомату.

У суді чоловік вини не визнав. Зазначив, що працює в міськраді підсобним робітником. Після того, як йому вручили повістку для відправки до військової частини, обвинувачений проконсультувався в юриста міськради. Останній порадив йому нікуди не йти, мовляв, це незаконно. Більше того, сам військовозобов’язаний назвав проведення військово-лікарської комісії неправильним і додав, що не має за кого йти воювати. При цьому обвинувачений зауважив, що на початку нульових років проходив строкову службу в МВС.

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Попри те, що працівник міськради не визнав вини, суд мав іншу думку. Зокрема, було допитано співробітників військкомату та заступника голови ВЛК. Усі троє підтвердили: обвинувачений успішно пройшов медичну комісію, його було визнано обмежено придатним до військової служби у воєнний час. Допитаний лікар зазначив, що під час ВЛК в обвинуваченого виявили відсутність понад 10 зубів. Проте, як пояснив свідок, згідно з внесеними зміни до наказу Міноборони №402 від 14 серпня 2008 року, такі особи визнаються придатними до військової служби.

Феміда відмовилася застосовувати умовний термін покарання до обвинуваченого. Її аргументи полягали у тому, що чоловік вчинив умисний нетяжкий злочин. Своїм вчинком він «створює в очах громадян та суспільства в цілому, негативне враження безладдя, безкарності під час воєнного стану та мобілізації, пов’язаних зі збройною агресією РФ». Небезпечність цього злочину, на думку суду, може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави. А це в умовах воєнного стану є неприпустимим, сказано у вироку.

Отже, призначення трьох років тюрми, вважає суд, повинно запобігти вчинення нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так й іншими особами, «усуне хибне припущення про те, що можна ухилитися від захисту Вітчизни і реального покарання за це не настане».

Як відомо, в Україні триває 562-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».