На Харківщині російський дрон убив дорожника: у нього залишилася маленька дитина

Від ворожого удару загинув машиніст навантажувача

На Харківщині російський дрон атакував мобільне містечко дорожніх працівників компанії «Автострада». Унаслідок атаки є загиблий та поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бізнесмена та власника компанії Максима Шкіля.

Так, від ворожого удару загинув машиніст навантажувача Олександр Капелюшний. У нього залишилась дружина і маленька дитина. Ще один працівник поранений. Йому було надано медичну допомогу — життю нічого не загрожує.

Компанія залучена в ремонті прифронтових доріг. Цей дорожній підрозділ ремонтував дороги на Куп'янсько-Лиманському та Вовчанському напрямках.

Нагадаємо, російські війська вранці 3 червня атакували центр міста Суми. Троє людей загинули, ще 16 поранених, серед них – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані, їх доставляють до медичних закладів обласного центру.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

Як повідомлялося, групу компаній «Автострада» було визнано переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві. Будівництво двох нових станцій метро «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році.

До слова, на Миколаївщині триває будівництво нового магістрального водогону. Його загальна протяжність складе 67,8 км, а пропускна здатність – до 120 тис. кубічних метрів води на добу, для потреб Миколаєва. Головним виконавцем робіт є компанія Autostrada.