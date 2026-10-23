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На Харківщині люди вітають українського пілота, який повертається із бойового завдання (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Харківщині люди вітають українського пілота, який повертається із бойового завдання (відео)
Людина махає прапором України
скріншот з відео

Люди проводжають й зустрічають українського захисника, розмахуючи синьо-жовтими прапорами України

Мешканці Харківщини зі сльозами та прапорами зустрічають українського пілота, який повертається з бойових завдань. Про це пише «Главком».

Український пілот гелікоптера Мі-24 із нікнеймом Air Davy опублікував у TikTok чуттєве відео, яке розчулило мережу. На кадрах видно, як жителі одного з населених пунктів Харківщини масово виходять на вулиці, аби привітати військовослужбовця. 

@airdavy Дуже приємно коли тебе Українці так зустрічають. ❤️ Були сльози на очах 🥲 Ми вам також махаємо 👋🏻👋🏻👋🏻 Також бачимо вас як ви з нами ВІТАЄТЕСЬ 😍 Вільна Україна 🇺🇦🇺🇦 З Українця Підписка ❤️❤️🦅 #україна ♬ sonido original - C H A C O N

За словами пілота, відео було знято під час його повернення з бойового завдання на Донеччині. Місцеві мешканці орієнтуються на звук вертольота та виходять з будинків, щоб проводжати й зустрічати українського захисника, розмахуючи синьо-жовтими прапорами України. 

Льотчик зізнається, що такі моменти викликають неймовірні емоції: «Були сльози на очах». Він також додає, що завжди намагається відповідати на тепло людей та махає їм у відповідь з кабіни.

Нагадаємо, очільниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан повідомила, що в укритті пошкодженого обстрілом пологового будинку народилася дитина. 

Під час масованої балістичної атаки на столицю вночі 24 вересня частково постраждала будівля Київського міського пологового будинку №2. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені двері з 1 по 5 поверхи зі сторони паркінгу. Крім того, вибухова хвиля зачепила приміщення пральні та котельні, де також повилітали шибки.

Теги: українці TikTok пілот

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