На Харківщині люди вітають українського пілота, який повертається із бойового завдання (відео)

Люди проводжають й зустрічають українського захисника, розмахуючи синьо-жовтими прапорами України

Мешканці Харківщини зі сльозами та прапорами зустрічають українського пілота, який повертається з бойових завдань. Про це пише «Главком».

Український пілот гелікоптера Мі-24 із нікнеймом Air Davy опублікував у TikTok чуттєве відео, яке розчулило мережу. На кадрах видно, як жителі одного з населених пунктів Харківщини масово виходять на вулиці, аби привітати військовослужбовця.

За словами пілота, відео було знято під час його повернення з бойового завдання на Донеччині. Місцеві мешканці орієнтуються на звук вертольота та виходять з будинків, щоб проводжати й зустрічати українського захисника, розмахуючи синьо-жовтими прапорами України.

Льотчик зізнається, що такі моменти викликають неймовірні емоції: «Були сльози на очах». Він також додає, що завжди намагається відповідати на тепло людей та махає їм у відповідь з кабіни.

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