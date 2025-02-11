На Чернігівщині поліція затримала озброєних чоловіків за напад на автобус ЗСУ

Двоє фігурантів «підрізали» автомобілем автобус із військовослужбовцями, представились поліцейськими та забрали з собою двох мобілізованих чоловіків

Затриманими є мешканці Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження

На Чернігівщині затримано групу озброєних зловмисників, яка, за даними правоохоронців, погрожувала відкрити вогонь по військових. Про це повідомила Національна поліція.

Зазначається, що двоє фігурантів «підрізали» автомобілем автобус із військовослужбовцями, представились поліцейськими та, погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків.

Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М», посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій фото: Нацполіція

«Спільники діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби», – стверджують правоохоронці.

За такі дії зловмисники отримали винагороду – по $5 тис. за кожного з двох військовозобов’язаних.

Двоє фігурантів «підрізали» автомобілем автобус із військовослужбовцями, представились поліцейськими та забрали з собою двох мобілізованих чоловіків фото: Нацполіція

У ході спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників. Ними виявились мешканці Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцеперебування іншого тривають.

У ході спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників фото: Нацполіція

Нагадаємо, днями в Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця.

До слова, трьох підозрюваних у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині взяли під варту.