На Чернігівщині поліція затримала озброєних чоловіків за напад на автобус ЗСУ
Затриманими є мешканці Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження
На Чернігівщині затримано групу озброєних зловмисників, яка, за даними правоохоронців, погрожувала відкрити вогонь по військових. Про це повідомила Національна поліція.
Зазначається, що двоє фігурантів «підрізали» автомобілем автобус із військовослужбовцями, представились поліцейськими та, погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків.
«Спільники діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби», – стверджують правоохоронці.
За такі дії зловмисники отримали винагороду – по $5 тис. за кожного з двох військовозобов’язаних.
У ході спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників. Ними виявились мешканці Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцеперебування іншого тривають.
Нагадаємо, днями в Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця.
До слова, трьох підозрюваних у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині взяли під варту.
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