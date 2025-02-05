На Дніпропетровщині невідомі підпалили військову автівку

Потерпілих внаслідок пожежі немає

На Дніпропетровщині, у місті Самар поліція розпочала досудове розслідування за фактом пошкодження військового автомобіля. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

Повідомляється, що 5 лютого о 19:18 до Самарівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста загорівся військовий автомобіль. Внаслідок події потерпілих немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

«Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Як повідомлялось, в Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах авто на замовлення. Їх затримали після того, як вони нібито спалили один кросовер та намагались підпалити ще один цивільний автомобіль.

Також відомо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали двох підлітків, які підпалили автівку військовослужбовця ЗСУ.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових.