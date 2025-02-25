У Кривому Розі чоловік забив до смерті власну матір

Підозрюваний намагався уникнути відповідальності за вчинений злочин

У Кривому Розі у Дніпропетровській області чоловік забив до смерті власну мати. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що між матір’ю та сином стався конфлікт, під час якого чоловік напав на жінку на жінку та сильно побив. Від отриманих травм 71-річна пенсіонерка померла на місці.

Підозрюваний намагався уникнути відповідальності за вчинений злочин. Зазначається, що чоловік повідомив у поліцію про те, що виявив вдома тіло матері. Але поліцейські встановили його причетність до вбивства та затримали.

24 лютого чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Раніше у Кривому Розі чоловік протягом доби зловмисник утримував жінку у підвалі. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Жінка звернулася до поліції та повідомила, що її знайомий, після конфлікту, який виник між ними, вирішив помститися. Чоловік закрив потерпілу у підвалі та утримував там протягом доби, після чого відпустив.

38-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Також у Кривому Розі чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої. Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

31-річний чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої за 5 тис. грн. за даними поліції, містянин скоїв злочин через сварку із нею.

Крім того, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.