Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Кривому Розі чоловік забив до смерті власну матір

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі чоловік забив до смерті власну матір
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України
фото: поліція Дніпропетровської області

Підозрюваний намагався уникнути відповідальності за вчинений злочин

У Кривому Розі у Дніпропетровській області чоловік забив до смерті власну мати. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що між матір’ю та сином стався конфлікт, під час якого чоловік напав на жінку на жінку та сильно побив. Від отриманих травм 71-річна пенсіонерка померла на місці.

Підозрюваний намагався уникнути відповідальності за вчинений злочин. Зазначається, що чоловік повідомив у поліцію про те, що виявив вдома тіло матері. Але поліцейські встановили його причетність до вбивства та затримали.

24 лютого чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Раніше у Кривому Розі чоловік протягом доби зловмисник утримував жінку у підвалі. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Жінка звернулася до поліції та повідомила, що її знайомий, після конфлікту, який виник між ними, вирішив помститися. Чоловік закрив потерпілу у підвалі та утримував там протягом доби, після чого відпустив.

38-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Також у Кривому Розі чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої. Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

31-річний чоловік викрав та продав автомобіль своєї знайомої за 5 тис. грн. за даними поліції, містянин скоїв злочин через сварку із нею.

Крім того, у Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

Читайте також:

Теги: кримінал вбивство Кривий Ріг Дніпропетровщина поліція злочин конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

У Кривому Розі чоловік забив до смерті власну матір
У Кривому Розі чоловік забив до смерті власну матір
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку та утримував у номері працівника готелю
У Дніпрі чоловік погрожував підірвати вибухівку та утримував у номері працівника готелю
Екскомандир військової частини «вибивав» із підлеглих гроші за відпустки
Екскомандир військової частини «вибивав» із підлеглих гроші за відпустки
Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший
Хабарі минулого року: НАБУ назвало найбільший та найменший
У Луцьку викрито мережу з торгівлі алкогольним контрафактом
У Луцьку викрито мережу з торгівлі алкогольним контрафактом
На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених
На Полтавщині працівники виправної колонії катували засуджених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
13K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
8734
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua