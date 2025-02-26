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«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
Тетяна Кулик і Павло Іванчов загинули внаслідок російської атаки
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР зауважив, що Росія «вкотре забрала життя двох розумних та відданих справі професіоналів, патріотів, громадян України»

Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на загибель журналістки Тетяни Кулик та хірурга Павла Іванчова внаслідок російської атаки дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі Буданова.

«З сумом сприйняв звістку про загибель внаслідок російського удару журналістки «Укрінформу» Тетяни Кулик та її чоловіка Павла Іванчова, хірурга-онколога, завідувача кафедри хірургії Національного медичного університету. Під час чергової нічної атаки 26 лютого 2025 року ворожий дрон влучив у їхнє помешкання в Бучанському районі», – йдеться у повідомленні.

Буданов додав: «Буквально напередодні спілкувалися з командою журналістів «Укрінформу» під час інтерв’ю про нинішній непростий етап російсько-української війни. Як досвідчена редакторка та журналістка, яка впродовж багатьох років розповідала історії про спротив України російським загарбникам, Тетяна готувала це інтерв’ю до публікації».

Очільник ГУР зауважив, що Росія «вкотре забрала життя двох розумних та відданих справі професіоналів, патріотів, громадян України».

«Мої щирі співчуття усім рідним, близьким та колегам Тетяни Кулик та Павла Іванчова. Вічна честь і пам’ять! Розплата для усіх російських воєнних злочинців обов’язково буде!», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Згодом у мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі.

Як повідомлялося, російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик. 

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Теги: росія Київ війна лікар обстріл смерть Київщина журналіст Кирило Буданов

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«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
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