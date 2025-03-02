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На Миколаївщині двоє братів провалились під лід: знайдено тіло другого хлопчика

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Миколаївщині двоє братів провалились під лід: знайдено тіло другого хлопчика
Рятувальники знайшли тіло другого хлопчика, який з братом провалився під лід
фото: ДСНС Миколаївщини

Рятувальники знайшли тіло другого хлопчика. Пошуки завершено

На Миколаївщині 1 березня у Первомайську двоє дітей зникли на річці Синюха, ймовірно, провалившись під лід. Тіло другого хлопчика рятувальники знайшли сьогодні, 2 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

1 березня рятувальники та водолази виявили тіло 10-річного хлопчика. Пошуки другої дитини тривали до сьогодні, було залучено БпЛА. Сьогодні близько 14:00 рятувальники виявили тіло 6-річного хлопчика, який напередодні разом із двоюрідним братом зник біля річки Синюха в Первомайську.

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

Рятувальну та пошукову операцію завершено.

Нагадаємо, на столичній Русанівці хлопчик провалився під кригу. Небайдужі кинулися на допомогу і врятували дитину. 

Нагадаємо, У Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. 14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків.

За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.

Раніше у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. 

Теги: Миколаїв рятувальники діти трагедія водойма

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