На Миколаївщині двоє братів провалились під лід: знайдено тіло другого хлопчика

Рятувальники знайшли тіло другого хлопчика, який з братом провалився під лід

Рятувальники знайшли тіло другого хлопчика. Пошуки завершено

На Миколаївщині 1 березня у Первомайську двоє дітей зникли на річці Синюха, ймовірно, провалившись під лід. Тіло другого хлопчика рятувальники знайшли сьогодні, 2 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

1 березня рятувальники та водолази виявили тіло 10-річного хлопчика. Пошуки другої дитини тривали до сьогодні, було залучено БпЛА. Сьогодні близько 14:00 рятувальники виявили тіло 6-річного хлопчика, який напередодні разом із двоюрідним братом зник біля річки Синюха в Первомайську.

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

Рятувальну та пошукову операцію завершено.

Нагадаємо, на столичній Русанівці хлопчик провалився під кригу. Небайдужі кинулися на допомогу і врятували дитину.

Нагадаємо, У Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. 14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків.

За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.

Раніше у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу.