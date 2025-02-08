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У Києві двохрічна дитина зачинилася у квартирі, поки мама ходила до сусідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві двохрічна дитина зачинилася у квартирі, поки мама ходила до сусідки
Рятувальники висвердлили серцевину замка та відкрили двері
фото: КАРС

Дитина зачинилася на замок, коли мама вийшла на хвилину до сусідки

Інцидент стався у п’ятницю, 7 лютого, у Подільському районі. До оперативного чергового КАРС «Київська служба порятунку» надійшов дзвінок із житлового будинку на Полковій вулиці. Жінка просила допомогти відімкнути замок квартири на восьмому поверсі, де зачинився її дворічний хлопчик.

Як розповіли у КАРС, рятувальники оперативно виїхали на місце події, де їх зустріла стривожена матір дитини. Жінка через громіздкі двері намагалася заспокоїти маленького сина, який плакав всередині квартири.

Дитина зачинилася на замок, коли мама вийшла на хвилину до сусідки.

Виявилося, що в час, коли мама вийшла до сусідки, дитина пішла слідом і замість відчинити вхідні двері, замкнула їх, повернувши зсередини так званий ключ-нічник.

У Києві двохрічна дитина зачинилася у квартирі, поки мама ходила до сусідки фото 1
фото: КАРС «Київська служба порятунку»

«У присутності працівників Нацполіції, використавши спецінструмент, рятувальники КАРС відімкнули замок, тож власникам квартири не довелося його "виламувати". Мамі було надано доступ до помешкання й тепер її сльози були від радості зустрічі з сином», – йдеться у повідомленні. 

У Києві двохрічна дитина зачинилася у квартирі, поки мама ходила до сусідки фото 2
фото: КАРС «Київська служба порятунку»

Рятувальники КАРС спільно з Департаментом муніципальної безпеки закликали мешканців столиці уважніше ставитися до облаштування дверей, зокрема, не встановлювати замків-нічників, поки діти малі, або робити такі замки нерухомими. Та насамперед – не залишати дітей на самоті, навіть, якщо здається, що ви виходите на хвилину. 

Нагадаємо, фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі. Інцидент стався в Дніпровському районі столиці. Небайдужі громадяни повідомили, із зачиненого помешкання на вулиці Азербайджанській уже кілька днів чути плач дитини.

Теги: рятувальники жінка дитина квартира

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