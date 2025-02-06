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У Туреччині злодій три дні ховався з вкраденим золотом у вентиляційній шахті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Крадія зловили у вентиляції торгового центра
фото із відкритих джерел

Злодій, який вкрав золото, сидів у вентиляції, доки його не знайшла поліція

У Туреччині чоловік, який пограбував ювелірний магазин, три дні ховався від поліції у вентиляційній шахті у стелі. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

Інцидент стався у торговому центрі турецького міста Адана.

На сполох забили охоронці, коли спрацювала сигналізація закритого на той момент ювелірного магазину. На місце події було направлено наряд поліції. Вони сповістили співробітників інших магазинів торгового центру та обшукали кожен магазин та інші приміщення у пошуках злочинця, але знайти його одразу не вдалося.

За оцінками власника магазину, зловмисник викрав 3 кг золота та 100 тис. лір (близько $2,8 тис.).

У торговому центрі продовжувалась торгівля, покупці повідомляли, що чують якісь звуки зі стелі, але грабіжника знайти не могли.

Поліція викликала рятувальників, які провели сканування за допомогою теплових пристроїв. Потім у ТЦ були викликані пошуково-рятувальні собаки. Поліцейські також вивчили сотні записів із камер відеоспостереження у цьому районі. Проте жодних слідів злочинця виявлено не було.

У результаті лише на третю добу поліцейські закрили всі виходи з ТЦ та перекрили дороги довкола, рятувальники знесли частину стелі та почали перевіряти вентиляційні шахти. Грабіжник виліз із вентиляції та спробував втекти від поліції, але був затриманий. Тепер його долю вирішить суд.

Нагадаємо, у Туреччині організаторів скандальної справи про фінансову піраміду «Фермерський банк» засудили до 45,3 тис. років позбавлення волі.

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Теги: злочинець злочин Туреччина магазин чоловік рятувальники дороги

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