У Києві на Новобіличах горіла багатоповерхівка, є постраждала

Рятувальники впоралися з ліквідацією пожежі за пів години

Сьогодні, 24 лютого, сталася пожежа на вулиці Олега Мудрака, що у Святошинському районі Києва. Загорілася одна з квартир на шостому поверсі багатоповерхівки на Новобіличах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Києві.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі рятувальники вивели з квартири на свіже повітря жінку та передали медикам швидкої допомоги. Її госпіталізували до лікарні. За пів години рятувальники впоралися з пожежею, яка охопила площу у 20 квадратних метрів.

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фото: Головне управління ДСНС України у місті Києві/Facebook

На місці загоряння працювало 15 рятувальників та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки. Що стало причиною пожежі – будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, у Павлограді на Дніпропетровщині під час розчищення квартири від сміття під горою непотребу комунальники знайшли 86-річну власницю помешкання. Сусіди не бачили жінку декілька днів. Як розказала голова обєднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Людмила Шишкіна, з оселі текла вода, й для того, щоб сантехніки змогли усунути проблему, треба було очистити приміщення від сміття. 10 комунальників розчищали квартиру протягом двох днів. Для цього задіяли підйомний кран та трактором вивезли сім повних причепів сміття, розповіла начальниця дільниці комунального підприємства Ольга Пасюгіна.