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    У Києві завтра відновлять рух міської електрички

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    13 серпня у Києві відновлять рух міської електрички - У Києві завтра відновлять рух міської електрички
    13 серпня у Києві відновлять рух міської електрички
    Фото з відкритих джерел

    Рух призупинявся з технічних причин

    У Києві з 13 серпня відновлюється рух міської електрички. Про це повідомляється у Телеграм-каналі «Київпастрансу».

    Підкреслюється, що рух міської електрички №№7304, 7311, 7312, 7319 відновлюється за звичним графіком та маршрутом.

    Нагадаємо, що з 11 серпня у Києві тимчасово скасували рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319.

    Рух призупинявся з технічних причин.

    Раніше Укрзалізниця заявила про наміри повернути собі на баланс міську електричку та інтегрувати її у проєкт Kyiv City Express, який передбачає об’єднати міське та приміське залізничне сполучення та оновити рухомий склад.

    Схема сполучення в Києві та області, за цим проєктом, включає «Київську Русанівку», «Протасів яр» та «Либідську». Останню потрібно буде будувати з нуля, в той час як перші дві можна реконструювати.

    Цьогоріч Укрзалізниця поновила обговорення проєкту Kyiv City Express і навіть запустила кілька додаткових поїздів на приміському сполученні. Зокрема, з 15 березня за човниковим принципом почав курсувати потяг з Києва до Бучі.

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    Теги: Київ Укрзалізниця потяг час
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    У Києві завтра відновлять рух міської електрички