У Києві завтра відновлять рух міської електрички

Рух призупинявся з технічних причин

У Києві з 13 серпня відновлюється рух міської електрички. Про це повідомляється у Телеграм-каналі «Київпастрансу».

Підкреслюється, що рух міської електрички №№7304, 7311, 7312, 7319 відновлюється за звичним графіком та маршрутом.

Нагадаємо, що з 11 серпня у Києві тимчасово скасували рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319.

Рух призупинявся з технічних причин.

Раніше Укрзалізниця заявила про наміри повернути собі на баланс міську електричку та інтегрувати її у проєкт Kyiv City Express, який передбачає об’єднати міське та приміське залізничне сполучення та оновити рухомий склад.

Схема сполучення в Києві та області, за цим проєктом, включає «Київську Русанівку», «Протасів яр» та «Либідську». Останню потрібно буде будувати з нуля, в той час як перші дві можна реконструювати.

Цьогоріч Укрзалізниця поновила обговорення проєкту Kyiv City Express і навіть запустила кілька додаткових поїздів на приміському сполученні. Зокрема, з 15 березня за човниковим принципом почав курсувати потяг з Києва до Бучі.