На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень
Сума завданих державі збитків становить понад 425 000 гривень
Вранці 15 січня на річці Південний Буг поблизу села Сапетня Ольшанської громади, що на Миколаївщині правоохоронці виявили 38-річного рибалку, який на човні здійснював незаконний вилов риби. Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.
Повідомляється, що чоловік за допомогою заборонених знарядь лову виловив 269 особин карася сріблястого. Рибу та чотири заборонені знаряддя лову – сітки ліскові, човен та двигун до нього, правоохоронці вилучили у браконьєра.
«Вилучений біоресурс поліцейські передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 425 000 гривень», – йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.
Правоохоронці нагадали, що риболовля у осінньо-зимовий період дозволяється виключно поза межами зимувальних ям та лише зимовими вудками. При цьому загальна кількість гачків не повинна бути більше 7 на одного рибалку.
Також рибалкам слід пам'ятати про засоби для вимірювання маси та довжини риби. Наприклад, добова норма вилову становить 3 кг плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімальний дозволений для вилову.
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