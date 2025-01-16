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На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень
У чоловіка вилучено 269 особин карася сріблястого
фото: ГУНП в Миколаївській області

Сума завданих державі збитків становить понад 425 000 гривень

Вранці 15 січня на річці Південний Буг поблизу села Сапетня Ольшанської громади, що на Миколаївщині правоохоронці виявили 38-річного рибалку, який на човні здійснював незаконний вилов риби. Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

Повідомляється, що чоловік за допомогою заборонених знарядь лову виловив 269 особин карася сріблястого. Рибу та чотири заборонені знаряддя лову – сітки ліскові, човен та двигун до нього, правоохоронці вилучили у браконьєра.

На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень фото 1

«Вилучений біоресурс поліцейські передали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 425 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень фото 2

Відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці нагадали, що риболовля у осінньо-зимовий період дозволяється виключно поза межами зимувальних ям та лише зимовими вудками. При цьому загальна кількість гачків не повинна бути більше 7 на одного рибалку.

Також рибалкам слід пам'ятати про засоби для вимірювання маси та довжини риби. Наприклад, добова норма вилову становить 3 кг плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімальний дозволений для вилову.

Нагадаємо, що протягом цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на моркву. 

Теги: Миколаїв поліція чоловік браконьєр риба обмеження

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