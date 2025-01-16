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Ціни на популярний овоч падають

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ціни на популярний овоч падають
В Україні знизились ціни на моркву
фото з відкритих джерел

Протягом цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%

Протягом цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на моркву. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Щотижневий моніторинг проєкту показав, що лише з початку цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%. Виробники пропонують до продажу ці коренеплоди по 23-30 грн/кг ($ 0,54-0,71/кг) залежно від якості та обсягу партії.  При цьому зазначено, що виробники змушені знижувати ціни, навіть коли якісної продукції на ринку мало.

За словами виробників, на ціни тисне дуже стриманий попит на овочі середньої та низької якості. Гуртові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати моркву лише невеликими партіями. Вони пояснюють своє рішення тим, що реалізація коренеплоду розвивається низькими темпами.

Також виробники все частіше змушені перебирати наявні запаси коренеплодів, при цьому відсоток відбракування значно вищий у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Особливо гостро ця проблема зараз стоїть перед тими фермерами, сховища яких не обладнані належним чином.

«Проблеми з якістю овочів цього сезону виробники пояснюють несприятливими погодними умовами в період вегетації та збирання врожаю. Починаючи з другого літнього місяця 2024 року, в Україні встановилася посушлива спекотна погода, яка не давала нормального розвитку насадженням. Восени минулого року, через опади під час збирання, фермери змушені були закладати на зберігання продукцію з високою вологістю», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що незважаючи на здешевлення моркви, на сьогоднішній день ці коренеплоди в Україні пропонуються до продажу в середньому в 2,2 рази дорожче, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що вартість часнику в Україні досягла рекордних показників, і дешевшим він вже не буде. Згідно з прогнозами аналітиків, ціна на часник в Україні вже не стане меншою. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає. 

 

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Теги: продукти ціни партії овочі погода

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