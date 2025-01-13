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На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок
Маєток розташований у Малібу. Він триповерховий, вартістю $9 млн
фото: London Entertainment for NY Post

Будинок був спроєктований так, щоб протистояти землетрусам та бурхливому океанічному прибою

Після декількох днів пожеж, які вирували у Каліфорнії, біля Лос-Анджелеса помітили справжнє «диво». На узбережжі океану серед згорілих будинків один – вцілів. Про це повідомляє New York Post.

Маєток розташований у Малібу. Він триповерховий, вартістю $9 млн. Після того, як світлини облетіли мережу, журналісти дізналися, що його власником є бізнесмен Девід Штайнер.

«Чесно кажучи, я ніколи за мільйон років не думав, що лісова пожежа перескочить на шосе Тихоокеанського узбережжя», – сказав Штайнер The New York Post.

Після того, як світлини облетіли мережу, журналісти дізналися, що власником будинку є бізнесмен Девід Штайнер
Після того, як світлини облетіли мережу, журналісти дізналися, що власником будинку є бізнесмен Девід Штайнер
фото: bloomberg

За його словами, будинок був спроєктований так, щоб протистояти землетрусам та бурхливому океанічному прибою. Він має надміцну конструкцію з кам’яними стінами, вогнетривким дахом.

Усвідомлення того, що його дім пережив пожежу, стало повним шоком. «Це диво – чудеса ніколи не припиняються», – сказав 64-річний чоловік.

На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок фото 1
фото: John Chapple for NY Post

Штайнер думав, що вогонь знищив його маєток, після того, як йому повідомили про потенційні руйнування на березі океану. Але згодом люди почали зв’язуватися з ним і казати: «Ваш будинок у всіх новинах».

На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок фото 2
фото: London Entertainment for NY Post

Штайнер, юрист і колишній голова Waste Management, Inc., у Х’юстоні, сказав, що надміцна конструкція його власності, призначена для захисту від землетрусів – врятувала її від пожежі.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. 

Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, є ризик поширення вогню. Також раніше повідомлялося, що Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо.

Вже відомо, що причиною масштабних лісових пожеж у Каліфорнії у районі Лос-Анджелесу міг стати феєрверк, який запустили у новорічну ніч. 

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Теги: пожежа США будинок чоловік бізнесмен

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