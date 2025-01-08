Удар РФ по Запоріжжю: парамедики поліції врятували п'ятьох людей 

Міністр поінформував, що до ліквідації наслідків залучені десятки рятувальників зі спецтехнікою

У Запоріжжі триває аварійно-рятувальна операція на місці ворожих авіаударів

У Запоріжжі після російського удару парамедики поліції врятували п'ятьох осіб. Про це в повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, у Запоріжжі триває аварійно-рятувальна операція на місці ворожих авіаударів.

«Кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується. Поліція, рятувальники, медики та інші профільні служби безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Розбирають завали, шукають людей, надають допомогу потерпілим. Максимум зусиль, аби врятувати якомога більше життів. Зокрема, парамедики поліції врятували п'ятьох людей», - заявив Клименко.

Міністр поінформував, що до ліквідації наслідків залучені десятки рятувальників зі спецтехнікою, воєнний злочин документують слідчо-оперативні групи поліції.

У Запоріжжі триває аварійно-рятувальна операція на місці ворожих авіаударів.



Станом на цю годину відомо про 13 загиблих та десятки поранених. Кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується. pic.twitter.com/anJlIT5ppV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Очільник МВС подякував усім, хто працює над тим, аби зупинити терор окупантів - як на полі бою, так і в міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.