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Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список
Відповідальним за напади на мирних протестувальників у Грузії чиновникам заборонено в'їзд до Британії, їхні активи будуть заморожені
фото: Paper Kartuli

Девід Леммі: Британія підтримує народ Грузії та розгляне всі варіанти, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності

Велика Британія запровадила санкції проти п'яти грузинських чиновників, відповідальних за напади на мирних протестувальників у Грузії. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті британського уряду.

Під обмеження потрапили п'ятеро осіб:

  • міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі
  • заступник глави МВС Олександр Дарахвелідзе
  • директор Департаменту поліції Тбілісі Сулхан Тамазашвілі
  • начальник Департаменту спеціальних завдань Звіад Харазішвілі
  • заступник начальника Департаменту спеціальних завдань Мілері Лагазаурі

Зазначається, що всім вищезгаданим чиновникам забороняється в'їзд до Британії, а їхні активи на території країни будуть заморожені.

«Шокуюче насильство, якого зазнали протестувальники, лідери опозиції та журналісти, є кричущим нападом на демократію та право грузинського народу на здійснення своїх основних свобод. Наші сьогоднішні дії показують, що Британія підтримує народ Грузії та розгляне всі варіанти, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності», – заявив глава МЗС Девід Леммі.

Нагадаємо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії. Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії для того, щоб обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

18 грудня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона заявила про фальсифікацію парламентських виборів та необхідність проведення повторного голосування.  

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Теги: Грузія обмеження Велика Британія санкції

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