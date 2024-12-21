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В Одесі леопард напав на працівника зоопарку: подробиці трагедії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Одесі леопард напав на працівника зоопарку: подробиці трагедії
Працівник зоопарку пішов прибирати у вольєрі, де на нього і напав леопард
фото: Національна поліція

Пораненого чоловіка доправили до лікарні

 

В Одесі леопард поранив співробітника зоопарку, коли той був у клітці. Тварину довелося знешкодити. Про це повідомила місцева влада та обласна поліція.

Як розповіли правоохоронці, працівник зоопарку пішов прибирати у вольєрі, де на нього і напав леопард. Директор одразу, близької 10-ї години, викликав поліцію.

На місці поліціянти побачили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому й опинився в пастці. Тож аби врятувати життя людей, вони були вимушені використати зброю і знешкодити тварину.

Пораненого чоловіка шпиталізували в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Клітка, у якій жив леопард
Клітка, у якій жив леопард
фото: Національна поліція

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Правову кваліфікацію йому нададуть згодом.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею власники покинули лабрадора, бо його не пустили прикордонники. 

Також Уряд України запустив Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також – гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським. 

Зазначимо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік. Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень. Загалом 1599 кримінальних проваджень зафіксовано з 2015 року. Сплеск кількості справ за жорстокість до тварин відбувся у 2018 році як наслідок введення нових штрафів для порушників. У 2021 році покарання посилили до можливого позбавлення волі, втім через війну збільшення відповідних проваджень та вироків не сталося.

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Теги: місцева влада поліція Одеса тварини зоопарк

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