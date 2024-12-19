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Британія тестує першу у світі відеокамеру, яка виявляє п'яних водіїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британія тестує першу у світі відеокамеру, яка виявляє п'яних водіїв
Система Heads-Up вперше запрацює на дорогах у Британії
фото: Vison Zero South West

Камера зі штучним інтелектом може виявляти п’яних водіїв за кермом 

У двох британських графствах проходять випробовування унікальних дорожніх відеокамер. У них використано технологію штучного інтелекту, що дозволяє виявити в транспортному потоці машини, якими керують нетверезі водії. Про це пише ВВС.

«Водіїв, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, може зафіксувати новаторська камера зі штучним інтелектом, яку вперше тестують у двох графствах Великої Британії», – зазначають журналісти. 

Система Heads-Up, яку поки що тестують у Девоні та Корнуоллі, здатна розпізнавати поведінку на дорозі та особливості стилю водіння людини, яка перебуває під впливом алкоголю чи наркотиків.

Поліція далі може зупинити транспортний засіб, поговорити з водієм і зробити тест на вміст алкоголю та заборонених речовин.

«Подібні камери раніше використовувалися, щоб допомогти поліції ловити водіїв, які користуються мобільними телефонами за кермом або не пристібають паски безпеки. Оскільки п’яні водії в шість разів частіше потрапляють у смертельні аварії, поліція сподівається, що система Heads-Up допоможе врятувати життя», – йдеться у публікації.

Дані з камери надходять до найближчого чергового патруля поліції, який може зупинити водія та оцінити його стан на предмет адекватності. Камера є мобільною, і її легко перемістити з одного місця, де вона вже «примелькалася», на інше.

Нагадаємо, на Одещині сталася автопригода на блокпосту, в результаті якого постраждав нацгвардієць. 16 грудня близько 5 ранку 51-річний водій легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії. Від удару Ford відкинуло вбік, унаслідок чого він скоїв наїзд на гвардійця.

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Теги: машини Велика Британія поліція автомобіль алкоголь штучний інтелект

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