Конгрес має право не допустити Трампа до Білого дому – The Hill

Конституція передбачає, що повстанці, які порушили присягу, не можуть бути президентом, і це може зіграти проти Трампа

The Hill: Конгрес має право заблокувати Трампу вступ на посаду, але законодавці повинні діяти негайно

Конгрес має право заблокувати вступ обраного президента США Дональда Трампа на посаду, але законодавці повинні діяти негайно. Про це пише The Hill.

Конгрес може скористатися своїми конституційними повноваженнями та заблокувати повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого дому. За словами авторів статті Евана Девіса та Девіда Шульте, дії республіканця підпадають під 3-й розділ 14-ї поправки до Конституції.

«Конституція передбачає, що бунтівник, який порушує присягу, не має права бути президентом. Таке просте формулювання розділу 3 14-ї поправки до Конституції. «Жодна особа не повинна обіймати будь-яку посаду, цивільну чи військову, у США чи в якомусь штаті, якщо вона раніше склала присягу підтримувати Конституцію Сполучених Штатів і брала участь у заколоті чи повстанні проти неї чи надавала допомогу чи підтримку її ворогам», – йдеться у статті.

Зазначається, що це обмеження може бути усунене двома третинами голосів у кожній палаті. «Дискваліфікація ґрунтується на заколоті проти Конституції, а не уряду. Докази участі Дональда Трампа у такому заколоті незаперечні», – наполягають автори.

Незаперечні докази

Девіс і Шульте нагадали про докази причетності Трампа до передбачуваного заколоту, включаючи оголошений республіканцю в січні 2021 року імпічмент за «підбурювання до заколоту». У ході процесу в Сенаті семеро однопартійців Трампа приєдналися до демократів, щоб забезпечити більшість для винесення обвинувального вироку, але їм не вдалося набрати двох третин голосів.

Також автори згадали розгляд у Колорадо, на якому суд «на підставі чітких та переконливих доказів встановив, що президент Трамп брав участь у заколоті». Після подання апеляції Верховний суд США ухвалив, що штати не мають повноважень дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади. Крім того, Девіс та Шульте послалися на двопартійне розслідування спеціального комітету Палати представників подій 6 січня 2021 року.

Більше половини свідків, чиї свідчення були представлені на дев'яти публічних слуханнях, були республіканцями, зорема членами адміністрації Трампа. «Неминучий висновок із цих доказів полягає в тому, що Трамп учинив заколот проти Конституції», – зазначили автори, додавши, що Трамп вимагав від тодішнього віце-президента Майка Пенса анулювати голоси Колегії виборців.

Конгрес має виняткове право відхиляти голоси виборців за кандидатів, які порушили Конституцію відповідно до Закону про підрахунок голосів 1887 року (він був переглянутий у 2022 році). Вони можуть бути визнані «нерегулярно поданими», що дозволяє виключити їх із підрахунку.

Щоб висунути заперечення, необхідно подати петицію, підписану щонайменше 20% членів кожної палати. Якщо заперечення заручиться підтримкою більшості парламентаріїв, голос не буде зарахований, а кількість голосів, необхідних для обрання, зменшиться на кількість недійсних голосів.

«Якби всі голоси за Трампа не були враховані, президентом була б обрана Камала Гарріс, – констатували автори матеріалу. Проти голосування колегії виборців за людину, позбавлену Конституцією права обіймати посаду, якщо тільки це обмеження не буде усунено».

За їх словами, «демократи мають виступити проти голосування колегії виборців за людину, позбавлену права обіймати посаду відповідно до Конституції, доти, доки це обмеження не буде усунуто». Цього, мовляв, вимагає і їхня присяга підтримувати та захищати Конституцію.

«Це Hill намагається організувати заколот?», – максимально оперативно і лаконічно прокоментував цю статтю Трамп у соцмережі Truth Social, що належить йому.

Нагадаємо, навгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.