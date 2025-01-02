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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія
Розкрито особу чоловіка, який підірвав Cybertruck
фото із відкритих джерел

Cybertruck, що підірвав у Лас-Вегасі, виявився уродженець Колорадо-Спрінгс

Водієм, який підірвав електромобіль Tesla Cybertruck поряд із вежею обраного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасі, виявився 37-річний Метью Лівельсбергер із міста Колорадо-Спрінгс. Про це повідомляє Times Now. За його інформацією, у момент вибуху чоловік перебував у транспортному засобі.

Як уточнило видання, Лівельсбергер служив в американській армії, як і Шамсуд-Дін Джаббар, який вчинив теракт у Новому Орлеані.

37-річний Метью Лівельсбергер із Колорадо-Спрінгс був у авто у момент вибуху
37-річний Метью Лівельсбергер із Колорадо-Спрінгс був у авто у момент вибуху

Він був менеджером з розвідки з досвідом роботи у спецпідрозділах. При цьому ФБР поки що не визнала вибух у Лас-Вегасі терактом.

ФБР поки що утримується від кваліфікації вибуху як теракту, але вже відомо, що обидва автомобілі, які брали участь в інцидентах у Лас-Вегасі та Новому Орлеані, були орендовані через ту саму платформу – Turo. Президент США Джо Байден повідомив, що спецслужби вивчають можливий зв'язок між цими подіями.

Нагадаємо, вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа стався у середу, 1 січня. За словами глави поліції Лас-Вегаса Кевіна Макмехілла, в результаті загинула одна людина. Крім того, семеро отримали травми. Місцева влада поки не встановила, що стало причиною вибуху і хто його скоїв. Пізніше Макмехілл уточнив, що правоохоронці виявили в Cybertruck, що вибухнув, каністри з бензином і піротехніку.

До слова, засновник компанії Tesla Ілон Маск вважає, що вибух Tesla Cybertruck поряд із входом до готелю Trump International у Лас-Вегасі міг бути терактом. Підприємець Ілон Маск зазначив, що дана подія може бути пов’язана з терористичним актом, який стався раніше в Новому Орлеані.

Теги: вибух теракт США місцева влада Tesla Ілон Маск президент чоловік влада

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