Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня

Євросоюз оголосив про продовження економічних обмежувальних заходів проти РФ

ЄС продовжив санкції проти Росії, Зеленський провів зустріч із новопризначеним очільником МЗС Німеччини, Україна отримала від Канади заморожені активи РФ. «Главком» склав добірку новин 30 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЄС продовжив санкції проти Росії

Євросоюз оголосив про продовження економічних обмежувальних заходів проти Росії. Санкції було ухвалено ще на пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні продовжила дію обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на шість місяців, до 31 січня 2026 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні, були суттєво розширені з лютого 2022 року, в контексті неспровокованої та нічим не виправданої військової агресії Росії проти України», – йдеться у повідомленні.

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, коментуючи рішення, наголосила, що Євросоюз продовжуватиме тиск на Росію, допоки та не припинить розв’язану війну проти України. «Сьогодні ЄС офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти Росії. Ми продовжимо чинити тиск на Москву, щоб вона припинила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну», – наголосила Каллас.

Зеленський провів зустріч із новопризначеним очільником МЗС Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який приїхав до Києва з візитом уперше після вступу на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Федеральний міністр закордонних справ запевнив у тому, що Німеччина продовжить стояти на боці України. Йоганн Вадефуль також наголосив, що потрібно збільшити тиск на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів. За його словами, необхідні санкційні рішення щодо енергетичного та банківського секторів, тіньового танкерного флоту та зниження граничної ціни на нафту були серед головних тем обговорення.

Сторони приділили детальну увагу захисту життів українців на тлі посилення російських ударів дронами та ракетами. Володимир Зеленський відзначив, що Німеччина вже зробила вагомий внесок у зміцнення української ППО та готова робити більше. Ішлося про можливість постачання додаткових систем IRIS-T для захисту від російських ракет і про фінансування українського виробництва перехоплювачів для протидії «шахедам».

У зустрічі також узяли участь представники п’яти німецьких оборонних компаній, три з яких уже працюють в Україні. Обговорили розширення оборонної співпраці та спільне виробництво зброї.

Крім того, ішлося про переговорний процес щодо вступу України в ЄС та важливість членства в Північноатлантичному альянсі. Володимир Зеленський відзначив позицію Німеччини під час саміту НАТО в Гаазі щодо того, що Україна має бути членом Альянсу, адже це в інтересах безпеки всієї Європи.

Україна отримала від Канади заморожені активи РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд (2,3 млрд канадських доларів). Ці кошти надані в межах ініціативи ERA та забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, це крок у напрямку примушення Росії платити за скоєні нею злочини та завдані руйнування.

«Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року, із врахуванням останнього траншу, отримали близько $17,6 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ», – зазначив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль висловив вдячність Канаді та всім, хто долучений до цієї програми, і наголосив на важливості повної конфіскації заморожених коштів РФ.

«Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому», – підкреслив Шмигаль.

У Румунії автобус з 60 українцями потрапив у смертельну аварію

Сьогодні, 30 червня, в румунському повіті Бакау сталася ДТП за участю автобуса з 60 українцями та мікроавтобуса. Внаслідок чого постраждала громадянка України. Про це «РБК-Україна» повідомило МЗС України, інформує «Главком».

За даними МЗС, у ДТП потрапив пасажирський автобус українського автоперевізника, який рухався за маршрутом Україна – Болгарія. У ньому перебувало 60 громадян України. Інший учасник ДТП – мікроавтобус з румунською реєстрацією, у якому перебувало п'ять громадян Румунії.

«Внаслідок зіткнення одна особа загинула (громадянка Румунії, – «Главком»), троє – отримали поранення різного ступеня тяжкості: одна громадянка України та двоє громадян Румунії», – повідомило МЗС.

Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, українські водії були опитані як свідки. Українці продовжили рух за маршрутом на іншому автобусі, наданому перевізником.

Генштаб підтвердив звільнення Андріївки

Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Активні дії українських захисників на цьому (Північно-Слобожанському, – «Главком»), а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тис. осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області», – йдеться у повідомленні.

Генштаб наголосив, що українські війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті чого звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум.

«Російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Одночасно з цим противник і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ», – йдеться у заяві.

За даними Генштабу, у червні 2025 року загальні втрати окупантів на Північно-Слобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи. Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.

Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми

До 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії Московської церкви Василя Поворознюка. Він співпрацює з росіянами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки.

Феміда дозволила конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно. Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України. Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання «круглого столу» у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа. Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини.