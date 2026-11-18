Українські артилеристи на фронті стикаються з нестачею боєприпасів: наразі на одну гармату припадає приблизно два снаряди на добу. Найбільший дефіцит спостерігається серед далекобійних боєприпасів, здатних уражати цілі на відстані від 29 до понад 36 км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки Юлії Кірієнко-Мерінової.

Журналістка звернула увагу на результати 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За її словами, міжнародні партнери зосередилися насамперед на посиленні протиповітряної оборони, фінансуванні українського виробництва безпілотників та закупівлях озброєння в межах програми PURL.

Водночас домовленості щодо артилерійських боєприпасів виявилися значно скромнішими. На думку журналістки, така ситуація створює додаткові ризики для українських військових, які вже зараз відчувають нестачу снарядів.

«Зараз на фронті помітний дефіцит: приблизно два снаряди на гармату на добу. Не думаю, що це нормально. Не думають так і артилеристи. Далекобійні 29-36+ км – серед найдефіцитніших. І це ще не зима з розширеною кіл-зоною», – зазначила Кірієнко-Мерінова.

Вона наголосила, що тривале зосередження ресурсів на окремих видах озброєння без належного забезпечення інших потреб фронту неминуче призводить до дефіциту.

Окремою проблемою, за словами журналістки, залишаються затримки постачання артилерійських боєприпасів від деяких виробників. Частина поставок уже прострочена, що додатково ускладнює забезпечення українських підрозділів.

Особливе занепокоєння викликає нестача далекобійних снарядів. Журналістка пояснила, що українські військові зацікавлені саме в таких боєприпасах через постійне збільшення так званої кіл-зони – території, на якій противник здатний уражати цілі.

За наведеним нею прогнозом, наступного року ця зона може розширитися до 40 км. Відповідно, артилерійським підрозділам знадобляться боєприпаси, які дозволятимуть працювати з більшої відстані.

Кірієнко-Мерінова зазначила, що серед пріоритетних потреб українського війська на наступний рік залишаються 155-мм артилерійські снаряди з дальністю стрільби від 29 до 36 км, а також боєприпаси, здатні уражати цілі на відстані понад 36 км.

Водночас журналістка визнала необхідність посилення української протиповітряної оборони, особливо на тлі російських атак. Однак, на її переконання, підтримка ППО та безпілотних систем не повинна відбуватися коштом систематичного недофінансування артилерійського забезпечення.

«Звісно, що захист неба зараз необхідний. Але якщо артилерію системно тримати на другому плані – фронт це відчує вже в наступного року», – попередила журналістка.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міжнародні партнери оголосили про додаткові пакети військової допомоги. Зокрема, Велика Британія виділила 240 млн фунтів стерлінгів на посилення української ППО, а Німеччина оголосила про внесок у розмірі $300 млн на закупівлю американського озброєння через механізм PURL. Основну увагу союзники приділили забезпеченню України ракетами-перехоплювачами, системами протиповітряної оборони та розвитку оборонного виробництва.