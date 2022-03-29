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    Верховна Рада розгляне законопроєкт про заборону Московського патріархату

    В Україні хочуть повністю заборонити діяльність РПЦ - Верховна Рада розгляне законопроєкт про заборону Московського патріархату
    В Україні хочуть повністю заборонити діяльність РПЦ
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт має на меті запобігання колабораціонізму та захист нацбезпеки нашої країни

    В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви. Це сприятиме захисту нацбезпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

    Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати.

    «Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні», – мовиться у повідомленні.

    Згідно із законопроєктом, усю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин із дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.

    Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.

    Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, переходять у власність держави.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада може заборонити Московську церкву в Україні.

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Україна Києво-Печерська лавра окупація #stoprussia
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    Верховна Рада розгляне законопроєкт про заборону Московського патріархату