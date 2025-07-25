На Україну суне негода: де очікувати грози

25 липня у західних областях вдень грози

Синоптики попереджають про гідрометеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні, 25 липня, у західних областях вдень грози. I рівень небезпечності, жовтий.

Укргідрометцентр наголошує, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

До слова, метеорологи прогнозують, що серпень буде спекотним і сухим. Температура перевищуватиме кліматичну норму. За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 20-26°, що на 1,5-2° вище за норму; в західних областях 17-20° (в Карпатах 14-16°), що в межах норми.