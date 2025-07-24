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Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків
Місячна кількість опадів у серпні очікується 23-40 мм
фото: glavcom.ua

Середня місячна температура передбачається 20-26°

Метеорологи прогнозують, що серпень буде спекотним і сухим. Температура перевищуватиме кліматичну норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 20-26°, що на 1,5-2° вище за норму; в західних областях 17-20° (в Карпатах 14-16°), що в межах норми.

Водночас місячна кількість опадів очікується 23-40 мм, що менше (64-73 %) норми; в західних областях 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), що в межах (80-120 %) норми.

Нагадаємо, у четвер, 24 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

До слова, екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

Як відомо, за даними метеорологічної служби, в Ірані зафіксовано локальні температури, що перевищують 50°C. «Запаси гребель, що постачають у Тегеран воду, зараз на найнижчому рівні за останнє століття», – заявили в провінційній компанії з управління водними ресурсами в Тегерані.

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Теги: прогноз погоди літо погода

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