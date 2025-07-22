Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Україну накриє негода: перелік областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україну накриє негода: перелік областей
22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі
фото: glavcom.ua

22 липня в західних, у Житомирській та Вінницькій областях грози

Сьогодні, 22 липня, в низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

«22 липня в західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій областях грози. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», – йдеться у дописі.

Україну накриє негода: перелік областей фото 1

Повний перелік областей, у яких оголошено І рівень небезпечності:

  • Волинській;
  • Львівській;
  • Закарпатській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській;
  • Івано-Франківській;
  • Чернівецькій;
  • Хмельницькій;
  • Житомирській;
  • Вінницькій.

Нагадаємо, 22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі. За даними синоптиків,  вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеса потерпає від негоди
Піщана буря накрила Одесу (відео)
16 липня, 21:24
У Львові та області після сильної зливи затопило вулиці
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
10 липня, 12:43
Мешканців та водіїв закликають бути максимально обережними
Львів потерпає від негоди: річка Зубра вийшла з берегів, автостоянки та дороги затоплені (фото)
10 липня, 08:16
У Києві та області гримітиме до кінця доби
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
8 липня, 08:11
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:54
У Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, місцями шквал 15-20 м/с, вдень без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 06:15
Спека розрочнеться з четверга, 3 липня
На Україну насувається аномальна спека
2 липня, 10:10
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
23 червня, 09:07
У Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 червня
23 червня, 05:28

Новини

Україну накриє негода: перелік областей
Україну накриє негода: перелік областей
Удар по компанії Barlinek у Вінниці: від поранень та опіків помер працівник
Удар по компанії Barlinek у Вінниці: від поранень та опіків помер працівник
На подвір’ї жительки одного із сіл Вінниччини з-під землі почали з’являтися надгробки
На подвір’ї жительки одного із сіл Вінниччини з-під землі почали з’являтися надгробки
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»
Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»
РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek
РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
70K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4014
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3784
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua