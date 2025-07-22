Україну накриє негода: перелік областей

22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі

22 липня в західних, у Житомирській та Вінницькій областях грози

Сьогодні, 22 липня, в низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

«22 липня в західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій областях грози. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», – йдеться у дописі.

Повний перелік областей, у яких оголошено І рівень небезпечності:

Волинській;

Львівській;

Закарпатській;

Рівненській;

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

Житомирській;

Вінницькій.

Нагадаємо, 22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі. За даними синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.