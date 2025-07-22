Україну накриє негода: перелік областей
22 липня в західних, у Житомирській та Вінницькій областях грози
Сьогодні, 22 липня, в низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.
«22 липня в західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій областях грози. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», – йдеться у дописі.
Повний перелік областей, у яких оголошено І рівень небезпечності:
- Волинській;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій;
- Житомирській;
- Вінницькій.
Нагадаємо, 22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі. За даними синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.