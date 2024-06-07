Дощі та шквали у низці областей: прогноз погоди на 7 червня

У західних, Вінницькій та Житомирській областях оголошено жовтий рівень небезпеки

7 червня в Україні буде мінлива хмарність. У більшості областей без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю опадів переважно не передбачається. У західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Вітер північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 12-17° тепла. На півдні та сході країни 18-21°. Вдень темпераура підніметься до 23-28°, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 31°. На високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 18-23°.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 12-17° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 25-27° тепла вдень.