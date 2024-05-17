Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки
фото з відкритих джерел

У Балаклаві зникло світло

У ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

«У Севастополі відбивається атака безпілотних літальних апаратів, використовується стрілецька зброя. Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків громадянській інфраструктурі немає. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації», – заявив гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв.

У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників фото 1

Також у соціальних мережах йдеться про атаку безпілотників у Балаклаві. Нібито російське ППО стріляє по дронах.

У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників фото 2

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Зокрема, про це пише Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників.

Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. Як передає «Кримський вітер», в цьому місті також триває робота ППО російських окупантів по безпілотниках.

У мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.

Крім того, в деяких районах Севастополя також немає світла.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. 

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Теги: зброя робота вітер росіяни гауляйтер Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримінальні справи щодо будівництва фортифікацій відкрито у Харківській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях
Де фортифікації на Харківщині? Правоохоронці відкрили низку кримінальних справ
Вчора, 18:59
Путін у ніч проти 16 травня прибув до Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна
Вибухи у Криму та Путін у Китаї. Головне за ніч
Вчора, 07:20
Аеродром Бельбек в окупованому Криму зазнав вже другої атаки за останні декілька днів
Атака на Крим: з'явилися супутникові фото пожежі на аеродромі
Вчора, 08:43

Події в Україні

У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу
На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб
Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію
Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
25K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
23K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
20K
Переполох у лісі. «Слуги народу» беруться за сокиру
18K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс
12K
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту

Новини

Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Вчора, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Вчора, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Вчора, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
15 травня, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
15 травня, 15:51

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua