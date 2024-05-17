У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників

У Балаклаві зникло світло

У ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

«У Севастополі відбивається атака безпілотних літальних апаратів, використовується стрілецька зброя. Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків громадянській інфраструктурі немає. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації», – заявив гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв.

Також у соціальних мережах йдеться про атаку безпілотників у Балаклаві. Нібито російське ППО стріляє по дронах.

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Зокрема, про це пише Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників.

Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. Як передає «Кримський вітер», в цьому місті також триває робота ППО російських окупантів по безпілотниках.

У мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.

Крім того, в деяких районах Севастополя також немає світла.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.