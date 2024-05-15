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Погода на 15 травня: передбачаються дощі та грози у східних областях

Катерина Іванова
glavcom.ua
Погода на 15 травня: передбачаються дощі та грози у східних областях
Температура вночі 4-9°С, у західних та північних областях 1-6°С тепла
фото з відкритих джерел

На поверхні ґрунту можливі заморозки

В Україні в середу, 15 травня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-5°С в західних, північних областях. Про це повідомяє Український гідрометцентр.

У Києві та Київській області в середу, 15 травня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, удень температура прогріється до +16°С. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. В Києві вночі 4-6°С, вдень близько 15°С.

Погода на 15 травня: передбачаються дощі та грози у східних областях фото 1
фото: meteo.gov.ua

У південно-східній частині України в середу, 15 травня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°С, у західних та північних областях 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. Вдень очікується 11-16°С тепла, на Закарпатті 17-21С°.

Погода на 15 травня: передбачаються дощі та грози у східних областях фото 2
фото: meteo.gov.ua

Окрім того, вночі, 16 травня, на більшості території України, крім півдня і Закарпаття, на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0-5°С.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

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Теги: свято радіація традиції вітер Закарпаття

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