На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У найближчі години у Києві та області зіпсується погода, насувається гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже у найближчу годину. Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 22 травня. «У найближчу годину та до кінця дня 22 травня у Києві та області буде гроза», – йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків 22 травня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті помірні, вдень і на північному-сході країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів очікується 18-23°.