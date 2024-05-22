Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
Штормове попередження оголошено до кінця доби 22 травня
фото: glavcom.ua

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У найближчі години у Києві та області зіпсується погода, насувається гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже у найближчу годину. Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 22 травня.  «У найближчу годину та до кінця дня 22 травня у Києві та області буде гроза», – йдеться у повідомленні.

На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження фото 1

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків 22 травня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті помірні, вдень і на північному-сході країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 23-28° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів очікується 18-23°.

Читайте також: 22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина негода населення гроза погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку
Пляжний сезон у столиці: КМДА дала пораду містянам
23 квiтня, 12:07
Планується запуск авіасполучення між Іраном та Чеченською Республікою
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW
24 квiтня, 09:23
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року
3 травня, 07:44
Усі пуски ворожих ракет здійснювались із Білгородської області РФ
Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі
4 травня, 07:56
Кулеба з Блінкеном скуштували дві українські піци, одна з яких має назву «Українська»
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
14 травня, 16:33
Депутаткою Київської міської ради стала 33-річна Юлія Баняс
У Київраді з’явилася нова депутатка
16 травня, 16:33
Експерт зауважує, що збільшення платежів від населення може сприяти зниженню боргу «Енергоатома»
Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт
16 травня, 15:33
Переважно без опадів, до 16° тепла: прогноз погоди на 14 травня
Переважно без опадів, до 16° тепла: прогноз погоди на 14 травня
14 травня, 05:41
Обмеження діятимуть до 28 вересня
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
Вчора, 06:15

Новини

На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
Який вигляд має розв’язка за мільярд. Відео від Кличка
Який вигляд має розв’язка за мільярд. Відео від Кличка
Через аварію частину Оболоні в Києві знеструмлено
Через аварію частину Оболоні в Києві знеструмлено
Столична влада відхрестилася від скандальної соцреклами фонду Яніни Соколової
Столична влада відхрестилася від скандальної соцреклами фонду Яніни Соколової
У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)
У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)
Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)
Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов
19K
У Росії пішли на дно два теплоходи (відео)
16K
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
9030
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
8481
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
5722
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua