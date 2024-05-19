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Без опадів та 24° тепла: прогноз погоди на 19 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Без опадів та 24° тепла: прогноз погоди на 19 травня
19 травня у Карпатах вночі 3-8° тепла
фото: Наталія Порощук, «Главком»

19 травня на Київщині мінлива хмарність

У неділю, 19 травня, в Україні буде мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні буде без опадів, лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 13-18°.

Без опадів та 24° тепла: прогноз погоди на 19 травня фото 1

19 травня на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

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Теги: свята Україна свято погода

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