Без опадів та 24° тепла: прогноз погоди на 19 травня

19 травня на Київщині мінлива хмарність

У неділю, 19 травня, в Україні буде мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні буде без опадів, лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 13-18°.

19 травня на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.