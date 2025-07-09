Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
П’ятьох ухилянтів супроводжували жінки, які допомагали «мандрівникам» дістатися до кордону
фото: ДПСУ

Порушників було затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності

У вівторок ввечері, 8 липня, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону зупинили п’ятьох жителів Закарпаття, які у супроводі двох жінок йшли у напрямку кордону. Про це пише «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Кожен із чоловіків мав при собі гумові автомобільні камери, за допомогою яких вони збиралися перепливати Тису, щоб незаконно потрапити в Угорщину. Жінки, які супроводжували чоловіків, повинні були допомогти порушникам дістатися до державної межі.

Помітивши прикордонників, зловмисники намагалися втекти, тому, аби їх зупинити, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору.

Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники повідомили співробітників поліції. Відомості наразі вже внесено до ЄРДР.

Обох жінок-провідників затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, військовослужбовці Чопського загону затримали хлопця, який з листопада 2024 року регулярно намагався незаконно перетнути кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Також «Главком» повідомляв, як охоронці з Чернівецького прикордонного загону затримали порушника в незвичному образі.

Читайте також:

Теги: кордон прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

В одному з пунктів пропуску обмежено проїзд автобусів
В одному з пунктів пропуску обмежено проїзд автобусів
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією
«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією
На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини
На Сумщині військовий вкрав БТР та поїхав на ньому додому до Полтавщини
З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю
З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю
Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники інших країн – Мінсоцполітики
Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники інших країн – Мінсоцполітики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
20K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6743
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
5729
У Києві та області прогриміли вибухи

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua