На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису

П’ятьох ухилянтів супроводжували жінки, які допомагали «мандрівникам» дістатися до кордону

Порушників було затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності

У вівторок ввечері, 8 липня, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону зупинили п’ятьох жителів Закарпаття, які у супроводі двох жінок йшли у напрямку кордону. Про це пише «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Кожен із чоловіків мав при собі гумові автомобільні камери, за допомогою яких вони збиралися перепливати Тису, щоб незаконно потрапити в Угорщину. Жінки, які супроводжували чоловіків, повинні були допомогти порушникам дістатися до державної межі.

Помітивши прикордонників, зловмисники намагалися втекти, тому, аби їх зупинити, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору.

Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники повідомили співробітників поліції. Відомості наразі вже внесено до ЄРДР.

Обох жінок-провідників затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, військовослужбовці Чопського загону затримали хлопця, який з листопада 2024 року регулярно намагався незаконно перетнути кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Також «Главком» повідомляв, як охоронці з Чернівецького прикордонного загону затримали порушника в незвичному образі.