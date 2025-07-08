Призупинено роботу пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

ДПСУ: Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон

У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон. Для перетинання кордону рекомендуємо скористатися найближчими пунктами пропуску – «Косино» або «Велика Паладь», – рекомендують прикордонники.

До слова, у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» (на кордоні з Румунією) тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів. «Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса», – наголошують прикордонники.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску.