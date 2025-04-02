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НАБУ вручило перші підозри за «яйця по 17 грн», які заперечував Резніков

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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НАБУ вручило перші підозри за «яйця по 17 грн», які заперечував Резніков
Скандал з «яйцями про 17 грн» виник після публікації розслідування ЗМІ
колаж: glavcom.ua/фото: nabu.gov.ua

Ексміністра оборони у фігурантах справи поки що немає

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Про це інформує сайт НАБУ. 

«Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України;  власниці пов’язаних компаній-постачальниць; двом керівникам компаній-постачальниць; фізичній особі. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України», – вказує слідство.

За даними НАБУ, упродовж 2022-2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.

«Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.

У результаті таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн, що підтверджено висновком комплексної товарознавчої та економічної експертизи», – повідомляє НАБУ. 

Уточнюється, що вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.

Скандал з «яйцями про 17 грн» виник після публікації розслідування zn.ua під назвою «Тилові пацюки Міноборони під час війни «пиляють» на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя».

На той час міністр оборони Олексій Резніков звинувачення у закупівлі яєць на продукти для ЗСУ за завищеними цінами спростовував. 

«Я хочу попросити всіх, хто має критичне мислення, знайти першу публікацію про нібито яйця за 17 грн, роздрукувати форматом А3 сторінку додатка і надіслати мені обведене червоним маркером, де ви бачите, що штука – 17 грн. Ви там цього не знайдете. Тому міф про яйце за 17 грн залишається міфом», – заявляв Резніков в інтерв’ю «Лізі».

На початку 2023 року Олексія Резнікова було звільнено з посади міністра, власне, за наслідками скандалу з «яйцями» та ще з закупівлею одягу для ЗСУ. Серед осіб, яким зараз оголошені підозри НАБУ Резніков поки що не фігурує.

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Теги: НАБУ Міноборони продукти розслідування Олексій Резніков

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