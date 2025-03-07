Сили оборони отримають додаткові мільйони з держбюджету

Частина коштів піде на Центр крові для військових

Кабінет міністрів додатково спрямував на Сили оборони майже 53 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідне розпорядження, ухвалене урядом, було ініційовано оборонним відомством. Зокрема, йдеться про 52,94 млн грн із державного бюджету

«Зазначена сума – це надходження субвенції з місцевого бюджету до державного, яка не була використана протягом 2024 року», – пояснили у Міноборони і зауважили, що залучення коштів місцевих бюджетів як додаткового джерела фінансування наразі є вкрай важливим.

30 млн з цієї суми буде використано для реконструкції будівлі Центру крові «Головного військового клінічного госпіталю».

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік. Згідно з документом, на нацбезпеку та оборону було передбачено 2 трлн 223 млрд грн (близько 26% ВВП).

Проєкт бюджету на 2025 рік Верховна Рада схвалила в цілому 19 листопада 2024-го. Рішення тоді підтримали 257 парламентарів.