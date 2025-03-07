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Сили оборони отримають додаткові мільйони з держбюджету

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Сили оборони отримають додаткові мільйони з держбюджету
Із державного бюджету на потреби військових додатково надійде майже 52 млн грн

Частина коштів піде на Центр крові для військових

Кабінет міністрів додатково спрямував на Сили оборони майже 53 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Відповідне розпорядження, ухвалене урядом, було ініційовано оборонним відомством. Зокрема, йдеться  про 52,94 млн грн із державного бюджету

«Зазначена сума – це надходження субвенції з місцевого бюджету до державного, яка не була використана протягом 2024 року», – пояснили у Міноборони і зауважили, що залучення коштів місцевих бюджетів як додаткового джерела фінансування наразі є вкрай важливим. 

30 млн з цієї суми буде використано для реконструкції будівлі Центру крові «Головного військового клінічного госпіталю».

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік. Згідно з документом, на нацбезпеку та оборону було передбачено 2 трлн 223 млрд грн (близько 26% ВВП).

Проєкт бюджету на 2025 рік Верховна Рада схвалила в цілому 19 листопада 2024-го. Рішення тоді підтримали 257 парламентарів.

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Теги: Україна військові Держбюджет гроші Міноборони Кабмін

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